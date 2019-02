Vormer woedend na wissel

Club Brugge had een 0-1 achterstand goedgemaakt tegen de tien man van AA Gent, maar was zelf ook met tien geraakt, na een rode kaart van Emmanuel Dennis (na tussenkomst van de VAR, red). En toch werd Vormer een kwartier voor het einde naar de kant gehaald, maar daar was de Nederlandse middenvelder zeker niet van gediend. Hij liet duidelijk zijn ongenoegen blijken tegenover coach Ivan Leko en schopte ook nog tegen een waterzak.

Bekijk ook: Opnieuw puntenverlies Vormer en Club Brugge

„Ik dacht dat ik goed bezig was”, vertelde hij na de wedstrijd. „Daarom begreep ik die wissel niet. Weet je, ik wil altijd winnen. Als je dan gewisseld wordt, voel je je slecht. Al uit ik dat misschien slecht door tegen die zak te schoppen.”

Ook twintig minuten na de wissel was hij nog niet helemaal bekoeld. Toen de verslaggever van Het Nieuwsblad aan Vormer vroeg of hij zijn wissel intussen wel begreep, was zijn antwoord duidelijk: „Nee.”