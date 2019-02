Inzamelingsactie voor opgepakte voetballer

De PFA wil zoveel mogelijk geld ophalen om een Thaise mensenrechtenadvocaat te kunnen inhuren. De nationale voetbalbond van Australië beloofde meteen 10.000 dollar te storten. Bahrein heeft om uitlevering gevraagd van Al Araibi, die in zijn geboorteland een celstraf van tien jaar moet uitzitten vanwege vermeende vernieling van een politiebureau.

De voormalig international van Bahrein vluchtte in 2014 naar Australië, waar hij politiek asiel kreeg en inmiddels voetbalt voor de club Pascoe Vale FC. Al Araibi verscheen maandag, met zijn voeten geboeid, voor de rechter in Bangkok die zich over het uitleveringsverzoek buigt. „Alsjeblieft Australië, laat me niet naar Bahrein sturen. Bahrein zal me niet verdedigen”, riep hij naar verslaggevers. Al Araibi, uitgesproken tegenstander van het regime in Bahrein, vreest daar gemarteld te worden.

De PFA heeft de mondiale voetbalbond FIFA, de Aziatische federatie AFC en het Internationaal Olympisch Comité (IOC) gevraagd sportieve sancties te nemen tegen Bahrein en Thailand. Diverse oproepen aan de autoriteiten om de voetballer terug naar Australië te laten gaan, leverden vooralsnog geen resultaat op. Al Araibi, die in Thailand op huwelijksreis wilde gaan, kreeg maandag te horen dat hij nog zeker twee maanden blijft vastzitten.

Amnesty International heeft een petitie opgesteld waarin Thailand wordt gevraagd om de voetballer vrij te laten en zeker niet naar Bahrein te sturen. Meer dan 100.000 mensen hebben die oproep (#savehakeem) inmiddels ondertekend.

