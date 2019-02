Foto: Hond Sala wacht op verdwenen voetballer

Het bericht van Romina Sala op Facebook bij de foto van de hond van Emiliano die voor het raam zit en naar buiten kijkt, zorgt voor een storm aan reacties. „Nala is ook op jou aan het wachten”, schreef ze zelf bij de post.

Volgens Daily Mirror was Nala één van de redenen waarom Sala na zijn transfer eerst naar Cardiff, eerst nog terugkeerde naar Frankrijk. De spits zou de verhuizing van Nala naar Wales nog hebben voorbereid. Op zijn Instagram staan meer foto’s van de voetballer met zijn hond.

In wrakstukken van het vliegtuig werd gisteren een lichaam gevonden. Het is nog niet duidelijk of het om de 28-jarige Argentijnse spits of om de piloot David Ibbotson gaat.

Zij zaten op maandag 21 januari met z’n tweeën in het kleine vliegtuig dat op weg was van Frankrijk naar Cardiff, nadat Sala van FC Nantes voor 20 miljoen euro was overgenomen door Cardiff City. Het vliegtuig verdween die avond van de radar boven het Kanaal. Zondag werd het toestel op de bodem van de zee gelokaliseerd.

„Tragisch genoeg is op onze videobeelden één inzittende te zien in het midden van het wrak. Het onderzoeksteam bekijkt nu welke volgende stappen genomen worden, na overleg met de politie en de families van de piloot en de passagier”, meldde de AAIB, het Britse onderzoeksteam voor vliegtuigongelukken.

Het vermiste vliegtuig werd gelokaliseerd door een boot die naar het toestel zocht. Langs de Franse kust werden vorige week al twee zitkussens gevonden die vermoedelijk bij het betreffende vliegtuig horen.

Privéonderzoekers speurden de voorbije dagen met twee boten naar het vermiste toestel, nadat de officiële zoekactie zonder resultaat was gestaakt en via een online-actie na enkele dagen ruim 220.000 euro voor de zoektocht was ingezameld.