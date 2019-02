Voormalig topscoorder Eredivisie stopt ermee

De 33-jarige aanvaller is bezig aan zijn laatste maanden in de zogenaamde B-kern van Antwerp, waar hij al sinds najaar 2017 vertoeft. Maar in de zomer loopt zijn af en kiest dan voor een avontuur op lager niveau.

Vleminckx brak destijds door bij KV Mechelen. Bij NEC werd hij in het seizoen 2010/2011 zelfs topscoorder van Nederland, met 23 treffers.

Daarna zat hij anderhalf jaar bij Club Brugge en vertoefde ook nog een tijd in Turkije. Hij verzamelde drie caps voor de Belgische nationale ploeg.