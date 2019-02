Red Bull duikt op in cryptocurrency

Het partnerschip betekent dat het de eerste keer is dat een cryptocurrency een team in de Formule 1 sponsort en is een ’nieuwe spannende stap’ in de ontwikkeling van deze industrie.

„In de afgelopen jaren was de opkomst van blockchain-technologie en cryptocurrencies echt opmerkelijk, en we zijn verheugd het eerste Formule 1-team te zijn dat dit heeft omarmd, door onze samenwerking met FuturoCoin”, aldus Red Bull-teambaas, Christian Horner. „Beveiligde digitale valuta gaan voorop in de technologische ontwikkeling en we zijn erg verheugd deel uit te maken van deze revolutie.”

Max Verstappen aan het testen. Ⓒ Hollandse Hoogte

De meerjarige overeenkomst betekent dat het logo van FuturoCoin op de bolides, vrachtwagens en overalls van de coureurs zal staan.