Vonn bij afscheid onderuit op WK

De Amerikaanse, die afscheid neemt in het Zweedse Åre, crashte al snel toen ze met haar ski bleef hangen in een poortje.

Op het moment van de crash stond de Amerikaanse Mikaela Shiffrin aan de leiding. Vonn vloog uit de bocht en bleef een tijdje liggen in de sneeuw. De 34-jarige Amerikaanse wist weer op haar ski’s te gaan staan en gleed onder luid gejuich van het publiek alsnog rustig naar de finish.

„Ik moet accepteren dat mijn lichaam topsport niet meer toestaat”, zei Vonn voorafgaand aan de WK in Zweden. De Amerikaanse was al van plan na dit seizoen te stoppen. De laatste weken suggereerde ze meerdere keren dat het wel eens eerder afgelopen kon zijn. De skidiva heeft vooral last van een knie.

Op de WK komt Vonn nog in actie op de afdaling. Die discipline staat zondag op het programma.