PSV-verdediger zonder broek het veld op

De 27-jarige voetballer betrad namelijk het veld op de Herdgang, maar was vergeten zijn broek aan te doen. Sainsbury kwam in alleen zijn maillot opdraven. Dat ontging het Twitteraccount van PSV niet.

Sainsbury keerde afgelopen weekeinde terug in Eindhoven. De Aussie deed in januri met ploeggenoot Aziz Behich mee aan de Azië Cup. De titelverdediger strandde verrassend in de kwartfinale. De Verenigde Arabische Emiraten bleek daarin met 1-0 te sterk.