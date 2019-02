Robben moet nog meer geduld hebben

De 35-jarige aanvaller moet ook de bekerwedstrijd woensdag tegen Hertha BSC overslaan. Bayern München treft Hertha in de achtste finales in Berlijn.

Robben staat al sinds eind november aan de kant met bovenbeenklachten. Hij werkte op het trainingskamp in Doha individueel aan zijn herstel. De Groninger hervatte vorige week de groepstraining, maar hij stapte maandag voortijdig van het veld.

„Arjen voelt zich nog niet 100 procent”, zei trainer Niko Kovac, die nog moet afwachten of hij doelman Manuel Neuer kan opstellen in het Olympiastadion. De Duitser ontbrak zaterdag vanwege een duimblessure in de verloren competitiewedstrijd tegen het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz (3-1). Neuer werd onder de lat vervangen door Sven Ulreich.