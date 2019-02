Ten Brinke de wereld over voor Dakar-rally

In dat kader heeft zich herenigd met de Belgische topnavigator Tom Colsoul waarmee de zakenman-rallycoureur al in 2014 en 2015 heeft samengewerkt. Samen werden zij in 2015 zevende in de Dakar-rally. Dit jaar vielen Ten Brinke en zijn Franse navigator Xavier Panseri door technische problemen uit.

“Ervaring is belangrijk in deze sport. Net als het opbouwen van automatismen; zowel als rijder als in het samenspel met mijn navigator. Ik ben blij dat Tom heeft toegezegd om weer bij mij in de auto te stappen voor een meerjarige samenwerking”, motiveert Ten Brinke de belangrijke stap in zijn carrière.

Van 21 tot en met 26 februari beleven Bernhard en Tom hun reünie in de Manateq Qatar Cross Country Rally. Dit is de eerste ronde van de World Cup for Cross Country Rallies, het WK waaraan de Toyota-equipe zal deelnemen.