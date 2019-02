’Real hoeft Eriksen niet meer’

De voormalig Ajacied van Tottenham Hotspur zou op een lijstje staan van zowel FC Barcelona als Real Madrid. Maar Real heeft ’het volste vertrouwen’ in Luka Modric en gelooft voor de toekomst in de 22-jarige Dani Ceballos.

Tottenham-trainer Mauricio Pochettino liet afgelopen maand weten dat Eriksen nog steeds erg tevreden is bij The Spurs. De spelbepaler heeft in Londen nog een contract tot de zomer van 2020.

Eriksen maakte in 2013 de overstap van Ajax naar Tottenham. Sinds hij arriveerde in Engeland is de 83-voudig international vrijwel altijd zeker van een basisplaats.

Christian Eriksen bij zijn afscheid van Ajax. Ⓒ ANP

Bij The Spurs kwam Eriksen nog niet toe aan het winnen van prijzen. Met Ajax werd de bijna 27-jarige middenvelder wel drie keer kampioen. In 2010 veroverde hij de KNVB-beker met de Amsterdamse club en drie jaar later de Johan Cruijff Schaal.