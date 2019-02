Handbalster Groot weg uit Hongarije

„Ik ben dankbaar voor de tijd in Gyor, maar ik ben op het moment aangekomen dat ik iets nieuws wil proberen”, zegt Groot op de website van de Europese topclub. „Ik heb nieuwe energie nodig na mijn besluit om te stoppen bij het Nederlands team. Ik vraag niemand om mijn beslissing te begrijpen, maar ik vraag iedereen wel om het te respecteren.”

De 30-jarige Groot speelde vanaf de zomer van 2015 in Hongarije. Ze won in 2017 en 2018 de Champions League met de club. Daarvoor speelde ze jarenlang in Denemarken.

Vorige maand besloot Groot een punt te zetten achter haar interlandloopbaan. Ze volgde daarmee het voorbeeld van haar oud-ploeggenote bij Györi Yvette Broch.