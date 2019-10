Sport Kort: Kenin vervangt Andreescu op WTA Finals

Kenin vervangt Andreescu op WTA Finals

15.00 uur Tennisster Bianca Andreescu komt niet meer in actie op de WTA Finals. De 19-jarige Canadese, winnares van de US Open, heeft te veel last van een blessure aan haar linkerknie. Andreescu moest daarom woensdag al opgeven tijdens haar tweede partij, tegen Karolina Pliskova. Uit een MRI-scan bleek een dag later dat ze helemaal niet meer in actie kan komen op het lucratieve slottoernooi van het jaar in Shenzhen.

De Amerikaanse Sofia Kenin vervangt Andreescu. Kenin, de nummer 12 van de wereld, was de eerste reserve nadat Kiki Bertens dinsdag al de geblesseerd geraakte Naomi Osaka had vervangen in het speelschema. De 20-jarige Amerikaanse neemt het vrijdag op tegen Elina Svitolina uit Oekraïne, die na overwinningen op Pliskova en Simona Halep al zeker is van een plek in de halve finales.

Atletiek: Olympische missie Butter in marathon New York

12.40 uur: Michel Butter gaat op zondag in de marathon van New York op jacht naar een startbewijs voor de Olympische Spelen in Tokio 2020. Hij moet daarvoor een tijd van 2.11.30 of sneller lopen, maar een klassering bij de eerste tien volstaat ook. De atleet uit Castricum gokt op een plek in de top tien, want een snelle marathon lopen op het zware parcours door de 'Big Apple' ligt niet voor de hand.

Butter miste de Spelen van Rio op 8 seconden. Toen was de limiet 2.11.00 en de Noord-Hollander kwam in de marathon van Amsterdam tot 2.11.08. In 2017 liep hij voor het eerst mee in de marathon van New York. Hij kon lang mee met de kopgroep, liep zelfs even aan de leiding, en eindigde als zesde. "New York ligt me goed, het is een strijdmarathon", liet hij weten in aanloop naar de wedstrijd.

Butter bindt de strijd aan met onder anderen de kersverse wereldkampioen Lelisa Desisa. De Ethiopiër won nog geen maand geleden de zware marathon bij de WK in Doha, maar zijn naam prijkt nog altijd op de startlijst voor komende zondag. Desisa is ook titelverdediger in New York.

Wielrennen: Albasini (38) stopt in Zwitserland

11.15 uur: Wielrenner Michael Albasini rekt zijn lange carrière nog met een half jaar, maar na de Ronde van Zwitserland in juni is het echt voorbij. De Zwitser, die volgende maand zijn 39e verjaardag viert, wil in eigen land afscheid nemen. „Er is niets mooiers dan in je thuiswedstrijd stoppen”, zegt Albasini. „Familieleden kunnen nu heel makkelijk langskomen, dat is een van de belangrijkste redenen om in die ronde afscheid te nemen.”

Albasini werd in 2003 prof bij Phonak. De Zwitser reed daarna ook voor Liquigas en Team HTC-Columbia/Highroad. Sinds 2012 komt hij uit voor de Australische formatie die begon als Orica-GreenEdge en nu Mitchelton-Scott heet. Albasini won in zijn lange loopbaan onder meer de Ronde van Catalonië, drie etappes in de Ronde van Zwitserland en zeven in de Ronde van Romandië. In 2011 schreef hij een rit in de Vuelta op zijn naam.

Adam Blythe kondigde donderdag ook zijn afscheid aan. De 30-jarige Brit, in 2016 nationaal kampioen op de weg, stopt per direct. Blythe reed dit jaar voor Lotto Soudal.

Basketbal: Harden uitblinker met 59 punten bij Rockets

08.47 uur: James Harden was de grote uitblinker in het basketbalduel in de NBA tussen zijn ploeg Houston Rockets en Washington Wizards. De topschutter kwam tot een score van liefst 59 punten én hij maakte 2 seconden voor het eindsignaal van de bijzonder spannende wedstrijd uit een vrije worp het winnende punt. De Rockets wonnen met 159-158.

De teams gingen vrijwel de gehele wedstrijd gelijk op, hoewel de Wizards in het vierde kwart even uitliepen naar 10 punten voorsprong. De Rockets dichtten het gat en namen dankzij Harden en Russell Westbrook het initiatief over. Bradley Beal gaf de thuisploeg hoop door vlak voor tijd met twee rake vrije worpen de stand gelijk te trekken: 158-158. Harden dwong in de slotseconden een fout van tegenstander Isaac Bonga af en benutte één van de twee vrije worpen. Die ene rake worp bleek voldoende voor de overwinning.

Tennis: Zverev kan titel Finals verdedigen

08.22 uur: De Duitse tennisser Alexander Zverev kan in november zijn titel verdedigen in de ATP-Finals, het eindejaarstoernooi met de acht beste spelers van het afgelopen jaar. Hij is de zevende speler die zich heeft geplaatst.

Zverev profiteerde van de nederlaag van de Italiaan Matteo Berrettini tegen de Fransman Jo-Wilfried Tsonga in de tweede ronde van het masterstoernooi in Parijs. Berrettini was een van zijn grootste concurrenten in de race voor de laatste twee startbewijzen van het slottoernooi van de ATP in Londen (10-17 november).

Aangezien ook de Spanjaard Roberto Bautista-Agut, de Belg David Goffin en de Italiaan Fabio Fognini al zijn uitgeschakeld in Parijs, stelde Zverev zijn deelname aan de Finals zeker. De 22-jarige Duitser won vorig jaar het eindejaarstoernooi na onder meer zeges op Roger Federer en Novak Djokovic. Het is nog altijd de grootste zege tot nog toe in zijn carrière.

Basketbal: Basketbalvedette Curry breekt hand

07.27 uur: Basketballer Stephen Curry is voor lange tijd uitgeschakeld. De topschutter van Golden State Warriors heeft zijn linkerhand gebroken. Dat gebeurde tijdens het NBA-duel met Phoenix Suns. De 31-jarige Curry, in zijn carrière twee keer uitgeroepen tot meeste waardevolle speler van de NBA, viel na een botsing met center Aron Bayens van de Suns hard op de vloer en brak daarbij zijn hand.

De Warriors stonden ruim achter op het moment dat Curry uitviel. Ondanks een eindsprint in het vierde kwart kon de zesvoudig NBA-kampioen een nederlaag niet afwenden: 110-121.