Heracles bindt hoofdsponsor voor nog 10 jaar

Het schoonmaakbedrijf heeft een contract tot 2029 getekend als hoofdsponsor van de eredivisieclub en als naamgever van het stadion. Hoe het stadion precies gaat heten, wordt op 1 juli bekendgemaakt.

De lengte van het contract is een zeldzaamheid in het betaalde voetbal. ,,Met de langdurige samenwerking hebben Asito en Heracles Almelo de ambitie om de club, en in het bijzonder het stadion, te laten uitgroeien tot een centrale plek in de regio waar maatschappelijke initiatieven ontstaan en tot wasdom komen'', ze lieten de partijen weten.

De accommodatie van Heracles heet nu Polman Stadion.