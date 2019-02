Biljartoorlog in België duurt voort

Het team van Raymond Ceulemans, dat onder de naam Mister 100 in de hoogste divisie van de Belgische competitie uitkomt, kan door deze uitspraak eventueel uit de competitie worden gezet. De bond mag na 3 forfaits een team uit de competitie nemen.

Dit betekent dat alle thuis gespeelde competitiewedstrijden, na 1 december 2018, worden omgezet in een 0-8 nederlaag. Het eerste team van Mister 100 bestaat vrijwel geheel uit de familie Ceulemans, met als vlaggendrager de legendarische Raymond Ceulemans, die meer dan 140 titels op zijn naam heeft staan. Daarnaast zijn er ook andere teams die in de biljartzaal van Kurt Ceulemans spelen gedupeerd door deze uitspraak.

Kurt Ceulemans, woordvoerder van Mister 100 en uitbater van de biljartzaal in Lier, laat het er niet bij zitten en gaat naar de rechter om de zaak aanhangig maken. Kurt Ceulemans geeft als reactie op de vraag of hij teleurgesteld is:. „Het is geen teleurstelling! Dit is iets wat we al lang wisten. Vanaf nu wordt het pas echt menens, omdat er eindelijk een externe partij een objectieve uitspraak zal kunnen doen.”