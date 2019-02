Olympische droom in gevaar: Frimpong zoekt duizenden dollars

,,Zach heeft me deze winter geholpen om sterk te verbeteren, maar na die datum kan ik hem niet meer betalen”, zegt Frimpong, die door Lund van plek 99 naar 68 steeg op de wereldranglijst. ,,Ik heb een lening moeten afsluiten om mijn sportieve ambities waar te maken”, zo is de schuld opgelopen tot meer dan 30.000 dollar.

,,Ik ben wel aan het afbetalen, want mijn vrouw wil geen schulden meer. Als ik niet snel een sponsor vind, is de kans groot dat ik de Winterspelen van 2022 in Peking op mijn buik kan schrijven. Er moet snel iets gebeuren, anders is het klaar. Nee, van de Ghanese bond krijg ik nauwelijks steun, ik moet het vooral zelf doen.”

Frimpong hoopt ook via crowdfunding geld binnen te halen. ,,Alle beetjes helpen, maar mijn trainer kost 70.000 dollar per jaar en met alle extra’s moet je denken aan een bedrag rond de 200.000 dollar”, aldus de in de Verenigde Staten woonachtige Frimpong, die zijn debuut maakte in Pyeongchang 2018, waar hij laatste werd. Desondanks was hij een van de meeste geïnterviewde sporters van die Winterspelen.