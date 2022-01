Duitse scheidsrechter Felix Zwayer klapt uit de school over doodsbedreiging

De kritieken op de Duister na het leiden van de kraker tussen Borussia Dortmund en Bayern München waren niet mals. Scheidsrechterbaas Lutz Michael Fröhlich liet begin januari weten dat Zwayer mentaal tot zichzelf wilde komen en wilde nadenken over de gebeurtenissen rond de beladen wedstrijd.

Nu heeft Zwayer zelf gereageerd over de vreselijke berichten die hij na afloop ontving. „Ik kreeg talrijke mails die ongelooflijk waren en waarmee het lastig om te gaan was, om die te negeren”, aldus de scheidsrechter bij Sky. „Ik werd ook door de politie van Berlijn op de hoogte gebracht dat er een moorddreiging tegen mij op internet rondging. Dat zijn zaken die ik niet geheim kon houden voor mijn vrouw.”

Hij merkte in de wedstrijden die hij daarna zou fluiten dat het hem niet in de koude kleren is gaan zitten. „Je probeert de draad weer op te pakken. Maar als je in de deuropening staat en probeert afscheid te nemen van je vrouw, zoals je al vijftien jaar doet, dan zie je haar in tranen uitbarsten. Niet omdat ze me gaat missen als ik weg ben, maar omdat ze zich zorgen maakt om me en om wat er misschien thuis gaat gebeuren.” Real Sociedad-PSV was de laatste wedstrijd die hij voorlopig heeft gefloten.