Haase begint prima in Sofia

Voor Haase is het zijn tweede overwinning op de tour van het jaar. Hij bereikte de tweede ronde van de Australian Open en bleef in de voorbereiding op dat grandslamtoernooi in Doha en Auckland in de eerste ronde steken.

Twee jaar geleden stonden Haase en Kuzmanov in Sofia ook tegenover elkaar in de openingsronde. Toen werd het 6-4 6-3 voor Haase.

In de tweede ronde speelt Haase tegen de als derde geplaatste Rus Daniil Medvedev, die in de eerste ronde een bye had. Tijdens de Davis Cup hielp Haase Oranje afgelopen weekeinde met drie overwinning tegen Tsjechie naar de finaleweek.