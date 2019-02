Lindesey Vonn dacht: wat doe ik hier nog?

Shiffrin, de Amerikaanse leidster van het wereldbekerklassement, finishte in 1.04,89. Ze bleef daarmee de Italiaanse Sofia Goggia twee honderdsten van een seconde voor. De Zwitserse Corinne Suter (1.04,94) pakte het brons. Shiffrin volgt de Oostenrijkse Nicole Schmidhofer op als wereldkampioene op de super-G. Schmidhofer deed in Åre niet mee voor de medailles en ze werd elfde in 1.05,58.

Tweevoudig olympisch kampioen Shiffrin (slalom 2014 en reuzenslalom 2018) heerst de afgelopen jaren op de slalom. Op de afgelopen drie WK’s veroverde ze op die discipline goud. Op de super-G pakte de 23-jarige Amerikaanse in Zweden met goud voor het eerst een WK-medaille.

Vonn crashte al snel toen ze met haar ski bleef hangen in een poortje. Ze vloog uit de bocht en bleef een tijdje liggen in de sneeuw. De 34-jarige Amerikaanse wist weer op haar ski’s te gaan staan en gleed onder luid gejuich van het publiek alsnog rustig naar de finish.

„Ik heb een paar schrammen opgelopen, maar ernstig is het niet”, zei Vonn. Om er met enig cynisme aan toe te voegen: „Verder voel ik me geweldig. Maar zonder gekheid, mijn eerste gedachte na de val was: wat doe ik hier nog? Toch blijf ik bij mijn plan om zondag op de afdaling mijn loopbaan af te sluiten. Ik ga nog niet naar huis.”

Shiffrin doet niet mee aan de afdaling, zo maakte ze al voor de super-G bekend. Bij de slalom hoopt de 23-jarige Amerikaanse voor de vierde keer op rij wereldkampioen te worden. „En wat de afdaling betreft: ik hoop op een perfect afscheid voor Lindsey. Ze heeft het verdiend.”