Thorsby terug in selectie Heerenveen

Kort na de winterstop was hij teruggezet naar de beloften. Volgens de club was hij zonder toestemming naar Italië vertrokken en miste hij daardoor twee trainingen.

De speler was in Italië om zijn overgang naar Sampdoria rond te maken. De Noor stapt in de zomer over naar de club uit de Serie A.

Technisch manager Gerry Hamstra: ,,Ik heb een goed gesprek met Morten gehad. Hij heeft zijn excuses aangeboden en wil nu het seizoen goed afsluiten bij sc Heerenveen. Na een maand meegetraind te hebben met Jong Heerenveen, is het weer tijd om bij de groep aan te sluiten.''