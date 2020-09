’Ineos wil zich inkopen bij F1-team Mercedes’

Ineos zou in dat geval zeventig procent van de aandelen in handen krijgen. Dertig procent blijft in handen van Mercedes. Teambaas Toto Wolff zou na dit seizoen een stapje terugdoen en als adviseur actief blijven, zo meldt de Daily Mail. De Engelse krant beroept zich op twee bronnen, onder wie voormalig Formule 1-teambaas Eddie Jordan.

Ineos is al sponsor en partner van Mercedes, dat de voorbije zes jaar telkens de sterkste was in de koningsklasse van de autosport en ook dit jaar hard op weg is naar de wereldtitel. Het bedrijf staat onder leiding van de puissant rijke Sir Jim Ratcliffe en ook onder meer de Franse voetbalclub Nice is in handen van de firma.

Mercedes wil tegenover de Engelse krant niet ingaan op ’geruchten en speculaties’. Ook verhalen over een gedeeltelijke overname van Ineos doen de ronde. Op dit moment is 60 procent van het team eigendom van Mercedes, 30 procent van teambaas Toto Wolff en 10 procent van wijlen Niki Lauda. Eddie Jordan stelt echter: „Het eigenaarschap van het team wordt overgenomen door Sir Jim Ratcliffe en Ineos.”

Bij een overname zou Mercedes gewoon blijven werken vanuit de fabriek in Brackley, maar krijgt de renstal dus de naam van Ineos. „Hoe kan een team als Mercedes zich blijven verbeteren ten opzichte van wat ze al hebben gedaan? Dat kunnen ze niet”, denkt Jordan. „Toto’s reputatie als een van de grootste leiders in de geschiedenis van de sport is al verzekerd. Wat hij heeft bereikt zet hem in hetzelfde rijtje als Ron Dennis bij McLaren en Jean Todt bij Ferrari, maar aan alle goede dingen komt een einde.”

Geruchten over een vertrek van Mercedes, in de huidige vorm, uit de Formule 1 gaan al langer. Ook Wolff twijfelde openlijk al over zijn toekomst als teambaas. Zijn contract loopt na dit seizoen af. De Oostenrijker bezit zelf aandelen in het Formule 1-team van Mercedes, maar ook in dat van Williams. Daarnaast kocht hij zich eerder in bij Aston Martin, dat volgend jaar in de Formule 1-actief is als fabrieksteam. Die renstal heet nu nog Racing Point.