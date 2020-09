Toto Wolff: ’Overname F1-team Mercedes niet aan de orde’

„Dat zijn allemaal speculaties”, aldus Wolff na de Grand Prix van Toscane, die werd gewonnen door zijn coureur Lewis Hamilton. „We hebben een heel goede relatie met Ineos. Maar Daimler (moederbedrijf Mercedes, red.) heeft geen enkele intentie om het Formule 1-team op te geven. Daarnaast heeft Ineos ook geen interesse om een meerderheidsbelang te ’kopen’. En ik heb geen redenen om mijn aandelen op te geven.”

Wolff bezit dertig procent van de aandelen van het team. Zestig procent is in handen van Mercedes/Daimler en tien procent van wijlen Niki Lauda. Wolff: „De toekomst van het team is duidelijk. Het blijft het Mercedes-team, daar gaat niets aan veranderen.”