Sport kort: Anne van Dam leidt na derde dag Iers Open

Egypte wil als eerste Afrikaanse land Olympische Spelen in 2036

19.57 uur: Egypte heeft aan voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité laten weten dat het graag de Olympische Spelen van 2036 wil organiseren. De Spelen vonden nog nooit plaats in een Afrikaans land.

De Egyptische minister van Sport, Achraf Sobhi, vertelde Bach dat president Abdel Fattah El-Sisi zijn goedkeuring heeft gegeven voor de kandidaatstelling van het land. In een verklaring zei Bach dat „de Egyptische sportinfrastructuur geschikt is om in 2036 de Olympische Spelen te organiseren.”

De eerstvolgende Zomerspelen zijn in 2024 in Parijs. Los Angeles is in 2028 gaststad en het Australische Brisbane in 2032. De bidprocedure voor de Spelen van 2036 is nog niet begonnen.

Van Dam leidt na derde ronde in Iers Open golf

19.08 uur: Anne van Dam heeft in het Iers Open golf na de derde dag de leiding in het toernooi genomen. Met een score van 70 slagen, 2 onder par, staat de prof uit Arnhem eerste met -11. Zes speelsters delen de tweede plaats met -10.

Van Dam won in haar carrière al vijf golftoernooien op de Ladies European Tour (LET) en kan daar zondag op de golfbaan van Dromoland Castle een zesde eindzege aan toevoegen. Ze is dit jaar nog niet in de top-3 geëindigd. Haar laatste overwinning op de LET was in 2019, toen ze het Andalusië Open op haar naam schreef.

Van Dam speelde de voorgaande jaren op de Amerikaanse tour (LPGA), maar ze wist voor 2022 geen speelkaart voor de hoog aangeschreven toernooien in de VS te bemachtigen. In Ierland is ze vooralsnog goed op dreef. Ze opende het toernooi met 67 slagen (-5), voegde daar een tweede ronde van 68 slagen (-4) aan toe en kwam zaterdag door vijf birdies en drie bogeys uit op 70 slagen (-2).

Amnesty: FIFA komt snel met duidelijkheid compensatiefonds Qatar

17.07 uur: Wereldvoetbalbond FIFA komt eind deze maand of begin komende maand met duidelijkheid over een compensatiefonds voor de arbeidsmigranten in Qatar. Dat zei Floor Beumer van Amnesty International zaterdag in Zeist, bij de vertoning van de korte documentaire Don’t turn your back, een verslag van ontmoetingen met migranten en nabestaanden die in de stadions in Qatar werkten waar het Nederlands elftal in november tijdens het WK gaat spelen.

„We vragen de FIFA al een tijdje om met een concreet voorstel te komen voor een compensatiefonds. Een fonds waarbij het mensen uit Nepal makkelijk gemaakt moet worden om met een claim te komen”, aldus Beumer. „Maar de FIFA traineert en zegt al een tijdje: we komen met iets. Ongetwijfeld zal er veel discussie binnen de wereldvoetbalbond zijn. We hebben nu vernomen dat ze eind september of begin oktober met iets komen.”

Het kledingmerk Cruyff maakte na de vertoning van de documentaire en het aansluitende discussiepanel bekend 50.000 euro te doneren voor de migranten en nabestaanden in Nepal.

„Amnesty en de KNVB liggen op één lijn als het om het compensatiefonds gaat. Ook wij vinden dat de slachtoffers of nabestaanden moeten worden gecompenseerd, waarbij een rol is weggelegd voor werkgevers/bouwbedrijven, de overheid in Qatar, het organisatiecomité en FIFA”, meldde de KNVB eerder deze week al.

Bij de start van de WK-kwalificatie maakten de spelers van Oranje op het veld een statement door T-shirts te dragen met daarop de tekst ’Football Supports Change’.

FC Barcelona bevestigt blessures bij verdedigers Koundé en Araújo

17.05 uur: FC Barcelona heeft bevestigd dat verdediger Ronald Araújo een liesblessure heeft opgelopen bij het nationale elftal van Uruguay. Ook Jules Koundé is geblesseerd geraakt aan een hamstring in de wedstrijd van Frankrijk tegen Oostenrijk in de Nations League, meldt de Spaanse topclub. Oranje-internationals Memphis Depay en Frenkie de Jong keerden ook al geblesseerd terug bij Barcelona.

Araújo moest in het duel van Uruguay met Iran al in de eerste minuut naar de kant. Koundé werd ook al in de eerste helft gewisseld bij Frankrijk. Beide centrale verdedigers komen niet meer in actie bij hun nationale ploegen en zijn waarschijnlijk ook niet inzetbaar in de volgende wedstrijden van Barcelona. Volgens Spaanse media kan Koundé zeker drie weken niet in actie komen. De club heeft zelf geen tijd voor het herstel genoemd.

Depay en De Jong liepen donderdag in de met 2-0 gewonnen Nations League-wedstrijd van Nederland tegen Polen een blessure op. De Jong bleef in de rust in de kleedmaker achter na klachten aan een bovenbeen. Depay werd in de tweede helft gewisseld met een hamstringblessure.

Juventus noteert recordverlies na jaar zonder prijzen

12.30 uur: Juventus heeft het afgelopen seizoen een recordverlies van 254 miljoen euro geleden. De Italiaanse voetbalclub pakte voor het eerst in tien jaar geen enkele prijs. ’Juve” meldde dat ook het huidige seizoen een negatief saldo gaat opleveren met nog steeds de naweeën van de coronapandemie.

Juventus, momenteel slechts achtste in de Serie A, zegt aan de verkoop van seizoenkaarten 23 miljoen euro te hebben overgehouden. Dat bedrag is iets lager dan in de jaren voor corona. Deels is dat het gevolg van het nieuwe beleid om meer plaatsen vrij te houden voor de losse verkoop terwijl in de prijzen ook rekening is gehouden met compensatie voor de wedstrijden die noodgedwongen zonder publiek werden gespeeld.

Juventus, dat in december 400 miljoen euro ophaalde met een nieuwe aandelenverkoop om de schuld te verminderen, verwacht wel een minder negatief saldo de komende jaren „dankzij maatregelen om de kosten te verlagen en de inkomsten op middellange termijn te verhogen.” Voor het lopende boekjaar zal dat nog niet voldoende zijn om quitte te spelen.

Zheng voor het eerst in finale

12.12 uur: De 19-jarige Chinese tennisster Zheng Qinwen heeft voor het eerst de finale van een WTA-toernooi behaald. Dat deed Zheng door op de Pan Pacific Open in Tokio in de halve finales de als vierde geplaatste Russische Veronika Koedermetova te verslaan. De setstanden waren 5-7 6-3 en 7-6 (3).

Zheng, die eerder in het toernooi de als eerste geplaatste Spaanse Paula Badosa had uitgeschakeld, neemt het in de finale op tegen een andere Russische, Ljoedmila Samsonova.

Zheng stond een jaar geleden nog buiten de top 150, maar is sindsdien aan een opmars bezig. Op Roland Garros pakte ze in de achtste finales een set tegen Iga Swiatek, de Poolse nummer 1 van de wereld. Zheng staat inmiddels 36e op de wereldranglijst.

Samsonova was in haar halve finale te sterk voor de Chinese Zhang Shuai: 7-6 (4) 6-2. De 23-jarige Russische won twee van de laatste drie toernooien waarin ze uitkwam. In Tokio versloeg ze onder anderen haar landgenote en Wimbledon-winnares Elena Rybakina, die sinds 2018 voor Kazachstan uitkomt.

Márquez start zondag na drie jaar weer op pole in MotoGP

10.42 uur: Zesvoudig wereldkampioen MotoGP Marc Márquez start zondag vanaf poleposition in de Grote Prijs van Japan. De Spaanse Honda-coureur, die vorige week terugkeerde na hersteld te zijn van een operatie aan zijn arm, was zaterdag de snelste in de kwalificatie. De Fransman Fabio Quartararo, leider in het WK-klassement, kwam niet verder dan de negende tijd, zijn grootste rivaal Francesco Bagnaia uit Italië vertrekt zondag zelfs vanaf de twaalfde positie.

Márquez keerde vorige week in het Spaanse Aragón terug na een afwezigheid van drie maanden na de vierde operatie in twee jaar aan zijn rechterarm. Hij viel uit wegens motorproblemen, maar kwam een week later op het circuit van Motegi sterk terug. Voor Márquez is het zijn eerste pole sinds 2019, het laatste jaar dat hij wereldkampioen werd.