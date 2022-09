Sport kort: recordverlies Juventus in prijsloos seizoen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Juventus noteert recordverlies na jaar zonder prijzen

12.30 uur: Juventus heeft het afgelopen seizoen een recordverlies van 254 miljoen euro geleden. De Italiaanse voetbalclub pakte voor het eerst in tien jaar geen enkele prijs. 'Juve" meldde dat ook het huidige seizoen een negatief saldo gaat opleveren met nog steeds de naweeën van de coronapandemie.

Juventus, momenteel slechts achtste in de Serie A, zegt aan de verkoop van seizoenkaarten 23 miljoen euro te hebben overgehouden. Dat bedrag is iets lager dan in de jaren voor corona. Deels is dat het gevolg van het nieuwe beleid om meer plaatsen vrij te houden voor de losse verkoop terwijl in de prijzen ook rekening is gehouden met compensatie voor de wedstrijden die noodgedwongen zonder publiek werden gespeeld.

Juventus, dat in december 400 miljoen euro ophaalde met een nieuwe aandelenverkoop om de schuld te verminderen, verwacht wel een minder negatief saldo de komende jaren "dankzij maatregelen om de kosten te verlagen en de inkomsten op middellange termijn te verhogen." Voor het lopende boekjaar zal dat nog niet voldoende zijn om quitte te spelen.

Zheng voor het eerst in finale

12.12 uur: De 19-jarige Chinese tennisster Zheng Qinwen heeft voor het eerst de finale van een WTA-toernooi behaald. Dat deed Zheng door op de Pan Pacific Open in Tokio in de halve finales de als vierde geplaatste Russische Veronika Koedermetova te verslaan. De setstanden waren 5-7 6-3 en 7-6 (3).

Zheng, die eerder in het toernooi de als eerste geplaatste Spaanse Paula Badosa had uitgeschakeld, neemt het in de finale op tegen een andere Russische, Ljoedmila Samsonova.

Zheng stond een jaar geleden nog buiten de top 150, maar is sindsdien aan een opmars bezig. Op Roland Garros pakte ze in de achtste finales een set tegen Iga Swiatek, de Poolse nummer 1 van de wereld. Zheng staat inmiddels 36e op de wereldranglijst.

Samsonova was in haar halve finale te sterk voor de Chinese Zhang Shuai: 7-6 (4) 6-2. De 23-jarige Russische won twee van de laatste drie toernooien waarin ze uitkwam. In Tokio versloeg ze onder anderen haar landgenote en Wimbledon-winnares Elena Rybakina, die sinds 2018 voor Kazachstan uitkomt.

Márquez start zondag na drie jaar weer op pole in MotoGP

10.42 uur: Zesvoudig wereldkampioen MotoGP Marc Márquez start zondag vanaf poleposition in de Grote Prijs van Japan. De Spaanse Honda-coureur, die vorige week terugkeerde na hersteld te zijn van een operatie aan zijn arm, was zaterdag de snelste in de kwalificatie. De Fransman Fabio Quartararo, leider in het WK-klassement, kwam niet verder dan de negende tijd, zijn grootste rivaal Francesco Bagnaia uit Italië vertrekt zondag zelfs vanaf de twaalfde positie.

Márquez keerde vorige week in het Spaanse Aragón terug na een afwezigheid van drie maanden na de vierde operatie in twee jaar aan zijn rechterarm. Hij viel uit wegens motorproblemen, maar kwam een week later op het circuit van Motegi sterk terug. Voor Márquez is het zijn eerste pole sinds 2019, het laatste jaar dat hij wereldkampioen werd.