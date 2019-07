Seedorf en Kluivert ontslagen bij Kameroen

Seedorf - als hoofdtrainer - en Kluivert als assistent - kenden geen gelukkige periode bij Kameroen. Op de Afrika Cup - als titelverdediger - moest het land al in de achtste finale naar huis. Thuisland Egypte bleek te sterk.

De voorbereiding op het toernooi liep al niet op rolletjes. Na de weigering van de internationals om naar Egypte af te reizen vanwege een conflict over premies, kreeg de ploeg een flinke knauw te verwerken. Aanvaller Joel Tagueu moest afhaken, omdat er een hartafwijking is geconstateerd.

Aanvankelijk was Kameroen automatisch geplaatst als gastheer voor het toernooi, maar de Afrikaanse voetbalbond kwam eind vorig jaar tot de conclusie dat de accommodaties niet op orde waren. Bovendien waren er zorgen over de veiligheid. Egypte werd aangewezen als nieuwe gastheer van de Afrika Cup en Kameroen moest zich ineens kwalificeren.

Na de nederlaag tegen Egypte wilde Seedorf er nog geen conclusies aan verbinden: „Daar maak ik mij niet druk om. Ik heb de jongens bedankt. Ze hebben hard gewerkt en goed gevoetbald, vandaag iets minder dan, maar dat is voetbal. We moeten weer verder.” „Eerst gaan we alles bespreken en daarna gaan we beslissen. Dus ja, waarom niet, misschien wel.”

Seedorf en Kluivert werden in augustus vorig jaar aangesteld.