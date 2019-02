Oxlade-Chamberlain snel terug bij Liverpool

Het eerste duel is op 19 februari op Anfield. Het gaat om een voorlopige lijst die bij de UEFA dient te worden ingediend.

Dat Oxlade-Chamberlain tot de groep behoort is echter opvallend, aangezien hij ruim negen maanden geleden voor het laatst speelde. In de halve finale van de Champions League tegen AS Roma liep de middenvelder vorig seizoen een zware blessure aan een knie op. Aanvankelijk was de verwachting dat hij ook dit seizoen niet zou spelen.

Onlangs liet coach Jürgen Klopp zich al ontvallen dat Oxlade-Chamberlain waarschijnlijk snel terugkeert.