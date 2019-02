Bekerblamage Bosz

Tegen 1. FC Heidenheim, dat uitkomt op het tweede niveau, ging Bosz in de achtste finales van de strijd om de DFB Pokal met 2-1 onderuit.

Bayer was vlak voor rust nog wel op voorsprong gekomen. Julian Brandt scoorde. Na de hervatting waren Nikola Dovedan en Maurice Multhaup succesvol voor de nummer zes uit de Tweede Bundesliga.

Leon Bailey en Julian Brandt balen als een stekker na de 2-1van Heidenheim. Ⓒ REUTERS

Nürnberg

Met Nürnberg werd nog een club uit de Bundesliga uitgeschakeld. Dat gebeurde in Hamburg, waar HSV met 1-0 de sterkste was. Berkay Özcan maakte voor bijna 50.000 toeschouwers het doelpunt. De Hamburgers, vorig seizoen voor de eerste keer in de geschiedenis van de Bundesliga gedegradeerd, is de koploper van de tweede afdeling.