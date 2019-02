Assen geeft Formule 1-droom niet op

Hij reageert desgevraagd op een door RTL Nieuws uitgelekte brief uit december aan de organisatie van het circuit Zandvoort, dat op pole position ligt voor een Nederlandse Grand Prix. Daarin zou staan dat – als er op 31 maart nog geen deal is tussen Formula One Management en Zandvoort – er geen alternatieven zijn in Nederland.

Van Dam: „We hebben afgelopen week nog contact gehad met de FOM en we zitten binnenkort weer aan tafel. Zij zijn zo straight, als wij geen partij meer zouden zijn hadden ze ons dat wel netjes gemeld.”

Het circuit van Zandvoort hoopt de komende maanden tot een akkoord te komen met FOM. Dinsdag werd bekend dat minister Benno Bruins niet van plan is om ’Zandvoort’ een miljoenensubsidie te verlenen.