Vliegtuigje Sala: Poging begonnen om lichaam uit wrakstukken te bergen

Een woordvoerder van de AAIB, het Britse onderzoeksteam voor vliegtuigongelukken laat weten: „We proberen het lichaam te bergen. Als we daarin slagen overwegen we ook het vliegtuigje naar boven te halen.”

In wrakstukken werd maandag een lichaam gevonden. Het is nog niet duidelijk of het om de 28-jarige Sala of om de piloot David Ibbotson gaat.

Zij zaten maandag 21 januari met z’n tweeën in het kleine vliegtuig dat op weg was van Frankrijk naar Cardiff, nadat Salavan FC Nantes voor 20 miljoen euro was overgenomen door Cardiff City. Het vliegtuig verdween die avond van de radar boven het Kanaal. Zondag werd het toestel op de bodem van de zee gelokaliseerd.

„Door de sterke stroming kunnen we alleen een op afstand bestuurbaar voertuig inzetten gedurende korte periodes. Dat betekent dat het allemaal wat langzaam gaat”, aldus de AAIB. „Onafhankelijk van de uitkomst zullen we pas weer een verklaring uitgeven als we de familie op de hoogte hebben gebracht.”

De foto van Emiliano Sala op het programmaboekje van de wedstrijd Cardiff City tegen AFC Bournemouth. Ⓒ REUTERS

Het vermiste vliegtuig werd gelokaliseerd door een boot die naar het toestel zocht. Langs de Franse kust werden vorige week al twee zitkussens gevonden die vermoedelijk bij het betreffende vliegtuig horen.