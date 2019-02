Bosz na bekerafgang: ’Opstaan en weer doorgaan’

Julian Brandt van Bayer baalt na de uitschakeling in de Duitse beker. Ⓒ EPA

„Opstaan en weer doorgaan”, aldus trainer Peter Bosz na de bekerafgang van Bayer Leverkusen. „Nu moeten we over drie dagen ons ware gezicht laten zien in Mainz.” Dan speelt Bosz in de Bundesliga tegen FSV Mainz 05.