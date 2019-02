Messi traint en zit in selectie voor Clásico

. De sterspeler van FC Barcelona, die tijdens de laatste training gewoon meedeed, lijkt voldoende hersteld te zijn van een bovenbeenblessure.

De aanvoerder van FC Barcelona kreeg zaterdag in de competitiewedstrijd tegen Valencia (2-2) een tik op zijn bovenbeen. Messi speelde het duel wel uit, maar na afloop maakte Valverde zich wel wat zorgen.

,,Ik ga niet veel risico nemen, want er zijn nog veel wedstrijden te gaan", zei Valverde dinsdag, een dag voor de wedstrijd. ,,Als een speler geblesseerd is, wie het ook is, doe ik liever voorzichtig. Als de competitie morgen zou eindigen, zou ik meer risico nemen."

FC Barcelona en Real Madrid treffen elkaar woensdag om 21.00 uur in Barcelona. De return is op 27 februari in Madrid.