Newport County kegelt Middlesbrough uit FA Cup

De ploeg die op het vierde niveau van Engeland speelt, won de replay met 2-0 van de nummer 5 van het Championship (tweede niveau).

Robbie Willmott opende in de 47e minuut de score voor de nummer 14 van League Two. Op aangeven van Willmott maakte Padraig Amond er halverwege de tweede helft 2-0 van. Middlesbrough, dat in 2017 nog in de Premier League speelde, slaagde er op het drassige veld niet in aansluiting te vinden. Rajiv van La Parra speelde de tweede helft namens 'Boro'.

Eind januari werd het bij Middlesbrough 1-1. Newport kwam pas in de derde minuut van de extra tijd op gelijke hoogte. Daardoor moesten de clubs op herhaling. Newport County mag nu thuis tegen Manchester City spelen.