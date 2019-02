Zandvoort blijft strijdbaar

Het blijft vooralsnog onduidelijk of de Nederlandse fans van de Formule 1 volgend jaar een thuiswedstrijd krijgen. Ⓒ ANP

ZANDVOORT - Het is de vraag die alle Formule 1-fans blijft bezighouden. Komt-ie of komt-ie niet? Het circuit van Zandvoort hoopt voor 31 maart goed nieuws te brengen over de terugkeer van een Nederlandse Grand Prix (vanaf 2020), maar werd overvallen door de mededeling van sportminister Bruno Bruins dat de overheid geen subsidie overheeft voor het enorme evenement.