Ron Vlaar niet bezig met afscheidstoernee

Robin van Persie (l.) is aan zijn afscheidstoernee bezig. Ron Vlaar heeft die keuze bij AZ nog niet gemaakt. Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

ALKMAAR - De ene routinier is de andere niet. Robin van Persie is aan zijn afscheidstoernee bezig. Ron Vlaar, net als de Rotterdammer aanvoerder, heeft die keuze bij AZ nog niet gemaakt. Het duo speelde samen het hele WK van 2014 in Brazilië, waar Oranje voor het laatst piekte. Van Persie is 35 jaar en vindt het genoeg geweest. Vlaar, die volgende week 34 jaar wordt, wikt en weegt.