Ajax weigert bod op assistent Ten Hag

De poging van Leipzig om Schreuder in de lijven, komt voor de Ajax-directie niet onverwachts. Bij de huidige nummer vier van de Bundesliga staat vanaf komende zomer Julian Nagelsmann (31) aan het roer. De kroonprins van het Duitse trainersgilde was in 2016 bij Hoffenheim de opvolger van Huub Stevens, die door Schreuder werd geassisteerd. Na Stevens’ ontslag bleef Schreuder aan als assistent van Nagelsmann, met wie hij een bijzondere band opbouwde.

Het was voor Nagelsmann een hard gelag dat Schreuder na het vertrek van Marcel Keizer bij Ajax in december 2017 inging op de lokroep van Overmars, die in de oud-speler van onder meer NAC, Feyenoord, FC Twente en Vitesse de ideale man naast Ten Hag vond. Ajax betaalde bijna driehonderdduizend euro aan Hoffenheim en kan nu dus meer dan het drievoudige incasseren.

’Ik weet dat er contact was tussen de clubs’

„Ik spreek Julian nog regelmatig en weet dat er contact tussen de clubs is geweest”, wordt de interesse van Leipzig bevestigd door Schreuder, die niet uitgebreid op de flirt wil ingaan. „Ik heb nog een contract voor anderhalf jaar en Ajax beslist.”

Binnen Ajax is er geen enkele discussie over het al dan niet laten vertrekken van Schreuder en klinkt een harde ’nee’. Hoewel een overstap naar Leipzig een flinke salarisverbetering zou inhouden, heeft de assistent-trainer begrip voor het standpunt van Ajax. „Werken met Nagelsmann was hartstikke mooi, maar ik heb het bij Ajax ook heel goed naar mijn zin.”

Nagelsmann tekende bij Leipzig een contract tot de zomer van 2023 en het lijkt aannemelijk dat Schreuder ook voor die periode had kunnen tekenen. In plaats daarvan blijft hij Ajax trouw tot (minimaal) 2020.