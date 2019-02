Sneeuwsterren in Åre

Nog maar net bekomen van een valpartij op het WK zwaait Lindsey Vonn naar haar fans. Ⓒ AFP

Het Zweedse dorpje Åre is in de ban van de wereldkampioenschappen skiën (4-17 februari). Alle ogen waren gisteren op Lindsey Vonn gericht. Kon de Amerikaanse wereldtopper op haar laatste wereldtitelstrijd direct schitteren? Het antwoord was ’nee’. Een crash op de Super-G maakte een abrupt einde aan haar titelaspiraties. De Amerikaanse Mikaela Shiffrin ging er met de wereldtitel vandoor.