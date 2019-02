Klaassen en Bremen schieten Dortmund van 11 meter uit beker

Oud-Ajacied Davy Klaassen was één van de spelers die voor Bremen van 11 meter scoorde. Na 120 minuten was het 3-3.

Na reguliere speeltijd was het 1-1. Al na 5 minuten kwam Werder Bremen door een treffer van Milot Rashica op voorsprong. Vlak voor rust maakte Marco Reus gelijk.

Christian Pulisic zette Dortmund in de toegift voor het eerst op voorsprong, maar Claudio Pizarro zorgde voor de 2-2. Achraf Hakimi leek het duel te beslissen in het voordeel van de thuisclub, maar via Martin Harnik kwamen de gasten zowaar nog net op tijd terug, 3-3 na 120 minuten.

Griepgolf

Dortmund was de afgelopen dagen getroffen door een griepgolf, mede daardoor ontbraken maar liefst vijf spelers. Onder hen keeper nummer 1 en 2, Roman Bürki en Marvin Hitz. Eric Oelschläger, normaal uitkomend in de onder 23, maakte daardoor zijn debuut in een officieel duel van de hoofdmacht.