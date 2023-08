Voetbalster Jennifer Hermoso eist straf voor Spaanse preses Rubiales na kus op mond

„FutPro zorgt er, samen met mijn zaakwaarnemerskantoor TMJ, voor dat mijn belangen worden verdedigd en zij zijn de gesprekspartners in deze kwestie. Vanuit FutPro uiten we onze krachtige veroordeling van gedrag dat de waardigheid van vrouwen schendt”, aldus Hermoso.

„We vragen de Spaanse voetbalbond om de noodzakelijke protocollen te implementeren, de rechten van de spelers te waarborgen en voorbeeldige maatregelen te nemen. Het is essentieel dat ons nationale team, de huidige wereldkampioen, altijd wordt vertegenwoordigd door figuren die waarden van gelijkheid en respect op alle gebieden uitstralen. Het is noodzakelijk om vooruitgang te blijven boeken in de strijd voor gelijkheid, een strijd die onze vrouwelijke spelers met vastberadenheid hebben gevoerd en ons heeft gebracht tot de positie waarin we ons vandaag bevinden.”

Steeds meer klachten naar boven

Voorzitter Rubiales feliciteerde de speelsters voordat ze de beker kregen uitgereikt na de finale in Sydney. Hij omhelsde alle spelers, maar gaf Hermoso naast een kus op de wang ook een kus op de mond. De Spaanse voetbalbond heeft een spoedoverleg gepland voor vrijdag om 12.00 uur.

Langzaamaan komen er steeds meer klachten binnen over het wangedrag van Luis Rubiales, de preses van de Spaanse voetbalbond. Dit naar aanleiding van zijn kus op de mond bij Jennifer Hermoso, na het veroveren van de wereldtitel. Nu is Tamara Ramos - voorzitter van de vrouwenvoetbalvakbond - ook uit de school geklapt en hekelt ze zijn intimidatie. „Hij stelde me vragen zoals in welke kleur ik mijn ondergoed droeg”, vertelde ze in het programma El Programa del Verano.

Het blijft dus problemen regenen voor de voorzitter van de Spaanse bond. Ramos hekelde Rubiales toen ze samenwerkten in de AFE en aarzelde niet om de redenen bloot te leggen: „Ik heb een vernedering ondergaan, het was schandalig. Dit verbaast me helemaal niet, want ik ken hem al vele jaren en ook ik heb geleden. Het vreemde is dat hij het nu in het openbaar doet”, legt ze uit.

De mede-oprichter van Futbolista ON onthult obscene opmerkingen die Rubiales tegen haar zou hebben gemaakt. Naar topvoetballers als Iker Casillas of Gerard Piqué luisterde hij aandachtig, maar tegen Ramos kwam hij uit het niets met opmerkelijke opmerkingen, zoals ’welke kleur heeft vandaag je ondergoed?’. En: ’trek je wel je kniebeschermers aan?’.

Nóg een staartje

Ramos verzekert dat „het nu gemakkelijker voor hen is om mij te geloven”, waarmee ze het machismo in de voetbalwereld hekelt en zegt dat haar vertrek uit de AFE complex was en dat ze een „fatale” tijd had. Bovendien gelooft ze de excuses van Rubiales niet en lijkt het haar dat hij zichzelf ’rechtvaardigt’.

De ongewenste kus van de Spaanse bondsvoorzitter met Hermoso na het behalen van de wereldtitel vorig weekend, lijkt bovendien nóg een staartje te krijgen. De voorzitter van de Hoge Raad voor Sport (CSD) van de Spaanse regering heeft gezegd dat hij zelf actie zal ondernemen tegen de voorzitter als de Spaanse voetbalfederatie dat nalaat.

Speciale vergadering

Rubiales bood al zijn verontschuldigingen aan in een videoboodschap, maar lijkt daar niet mee weg te komen. De Spaanse voetbalbond heeft dinsdag bekendgemaakt dat ze een speciale vergadering houden om het voorval te bespreken. En ook de overheid wil zich met de zaak bemoeien, tenminste als de voetbalfederatie nalaat om Rubiales te sanctioneren, aldus CSD-voorzitter Victor Francos.

De Hoge Raad voor Sport kreeg volgens Francos zelf al drie formele klachten binnen over het incident. „Wij hebben de federatie gevraagd om een interne tuchtprocedure op te starten omtrent mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Ik heb formeel verzocht om dit met spoed te doen en we willen graag een definitief besluit aan het einde van de geplande vergadering van vrijdag. Er moeten procedures opgestart worden in lijn met de Spaanse sportwetgeving.” Hij benadrukte dat er van de speelster niets wordt verwacht. Als ze niet wil getuigen, hoeft dat niet.