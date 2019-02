Vlaar geniet intens van Van Persie

Vlaar keek vorige week met genoegen naar de beelden van Van Persie in de Klassieker tegen Ajax. De AZ-verdediger: „Ik heb genoten toen. Ik vind het ongelooflijk wat Robin doet. Eigenlijk is het heel bijzonder dat we dit in Nederland nog kunnen zien. Er straalt zoveel klasse vanaf. Dat kan ik intens waarderen.”

Kun jij begrijpen dat hij zegt: voor mijn lijf is het genoeg geweest?

Vlaar: „Ja, helemaal. Hij wordt 36 jaar, hè. Heeft ook nog eens torpenjaren meegemaakt in de Premier League. Dat was beuken. Wat hij heeft meegemaakt bij Arsenal en Manchester United, op alle fronten, gaat niet in je koude kleren zitten. De mensen hebben geen idee wat voor impact dat heeft op je lijf. Sport is gezond, maar zoals wij op dat niveau topsport bedrijven is eigenlijk ongezond. Ik denk dat Robin zijn lichaam zo goed kent, dat hij dondersgoed weet waar hij nu aan toe is. Dat is misschien ook wel lekker, want ik weet dat nog niet. Robin heeft duidelijkheid en dat zal hem ook bepaalde rust geven. Daardoor kan hij zijn klasse nog elke week laten zien nu.”

