Sergio Garcia wint 100e editie van KLM Open

Garcia was door organisatie samen met Patrick Reed als één van de grote blikvangers voor de 100e editie aangetrokken. De eenvoudig majorwinnaar (The Masters in 2017) vocht op de beslissende dag aanvankelijk vooral een strijd uit met de Brit Shinkwin.

In de eerste vijf holes liep Garcia uit naar een voorsprong van twee slagen op Callum Shinkwin. Twee bogeys van de Spanjaard op hole 6 en 7, waar Shinkwin een birdie en par noteerde, zorgde echter voor een verrassende wending. Shinkwin draaide zo de rollen om, waarbij de Brit dus één slag voorsprong op Garcia pakte.

Inzinking

Callum Shinkwin deed lange tijd mee om de eindzege, maar zag met twee slechte beurten op rij zijn kansen vervliegen. Ⓒ Sander Chamid

Op de tiende hole beleefde Shinkwin een inzinking met een double bogey. Daarmee verspeelde hij zijn voorsprong en keek ineens weer tegen een achterstand van één slag aan, aangezien Garcia op hole 10 een par liet bijschrijven.

Vanaf dat moment nestelden ook Højgaard en Wallace zich bij de bovenste twee plekken. De getalenteerde Deen Højgaard (18) werkte zich na elf holes met -15 naast Shinkwin, die overigens uit de top-3 viel. Hetzelfde deed de Brit Wallace een hole later. Højgaard stoomde zelfs door naar -17, waarna hij samen met Garcia (eveneens op -17) om de felbegeerde overwinning streed.

Garcia bleek te beschikken over de sterkste zenuwen en profiteerde van de bogey die zijn Deense concurrent op hole 16 aantekende, waar Garcia zelf een hole eerder een birdie scoorde en daarmee weer de leiding nam. Via nog een birdie liep de Spaanse wereldtopper vervolgens uit naar -19 (eindigde uiteindelijk op -18) en kroonde zich zo tot de winnaar van de jubileumeditie.

Besseling voor Luiten

Joost Luiten moet zich op de laatste dag vanuit de bunker zien te redden. Ⓒ ANP

Reed kon zich gedurende vier dagen niet meten met Garcia. De Amerikaan, die vorig jaar The Masters won, viel met een score van -9 net buiten de top-10. Ook Joost Luiten kwam op de laatste dag niet in de buurt van de overwinning. De winnaar van 2013 en 2016, die het vooral bij het putten liet liggen, kwam uit op -10 en kwam daarmee nog wel net in de top-10 (gedeeld 10e) terecht. „Zuur gevoel dat je niet hebt kunnen meedoen om de prijzen. Je wilt hier toch voor de derde keer die prijs pakken en het is jammer dat het niet is gelukt”, stelde Luiten na afloop.

Niet Luiten, maar Wil Besseling mag zich de beste Nederlander van de 100e editie noemen. Besseling, tegenwoordig nummer 518 (!) van de wereldranglijst, verraste dankzij een score van -11 met een gedeeld zevende plek.

Wil Besseling verrast op het KLM Open met een top-10-klassering. Ⓒ ANP