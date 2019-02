Video: Geblesseerde Neymar in tranen op verjaardagsfeest

Neymar gaf een speech (op krukken) voor zijn 200! uitgenodigde gasten en liet daar zijn tranen de vrije loop. Dat gebeurde toen hij begon over het enige cadeau dat hij nu echt wil: een nieuw middenvoetsbeentje. „Dan kan ik opnieuw strijden op het veld en doen waarvan ik het meest hou.”

Hij vervolgde: „Het is moeilijk altijd op die krukken te stappen. Elke sporter weet hoe frustrerend dat is. Maar ze geven me alle mogelijke kracht om er zo snel mogelijk weer terug te zijn.”

Het is voor het tweede seizoen op een rij dat hij een middenvoetsbeentje heeft gebroken. Door zijn blessure ligt de ster van PSG er tien weken uit en mist hij in ieder geval de dubbele Champions League-ontmoeting met Manchester United.

Zijn ploeggenoten Dani Alves en Kylian Mbappé staken hem een hart onder de riem door op het feest een showtje weg te geven.