Ajax sluit weer miljoenendeal af

Het zou gaan om enkele tonnen per jaar. Met deze langetermijnverbintenis wil het merk - dat vanaf maart dit jaar in Nederland beschikbaar is - laten zien dat het niet zomaar een nieuwe energiedrank is. „De unieke samenstelling en de uitgesproken visie over het gebruik van dit specifieke product, zijn aanleiding voor Ajax om deze verbintenis aan te gaan”, meldt de club op de website.

„Focus first, Legend later”, is het gezamenlijke motto. Het merk heeft zich tegelijkertijd ook verbonden aan Ajax eSports.

Menno Geelen legt de verbintenis uit: „’Het verhaal en de ambitie van ICONIX spraken ons aan. Wij denken ook dat deze categorie functionele drankjes, waar veel over gesproken en geschreven wordt, een alternatief nodig heeft. ICONIX biedt een smakelijk, verantwoord en ander type energiedrankje en onderscheidt zich met zogeheten focused energy in plaats van alleen maar meer energie. We zijn content met deze langdurige overeenkomst, met een looptijd van liefst 9,5 jaar. Dit geeft de ambitie van ICONIX weer en spreekt bovendien vertrouwen naar elkaar uit.’”