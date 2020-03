FC Groningen haalt Dammers weg bij Fortuna

De 25-jarige centrale verdediger komt na dit seizoen transfervrij over van Fortuna Sittard en tekende in Groningen een driejarig contract.

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus is blij met de komst van Dammers. „Met Wessel krijgen wij een speler die de Eredivisie kent, een mooie leeftijd heeft als het gaat om de leeftijdsopbouw binnen onze selectie en als Nederlandse jongen geen communicatie- of aanpassingsproblemen zal hebben. Wessel heeft al de nodige ervaring in het betaald voetbal, weet daardoor wat er wordt gevraagd en wij denken dat hij onze jonge talentvolle spelers verder kan helpen in hun ontwikkeling. Hij is niet voor niets aanvoerder van Fortuna Sittard.”