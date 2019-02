Teambaas Red Bull: ’Hamilton vreest Max het meest’

De Brit denkt dat de Nederlander helemaal klaar is voor het gevecht om de WK-titel met Hamilton en Sebastian Vettel. „Hij heeft de kwaliteiten om ze allebei te verslaan”, zegt hij tegen de BBC. „Ik denk niet dat Max iets mist om ze voorbij te streven. Hij is denk ik de coureur die ze het meest vrezen.”

Christian Horner Ⓒ Hollandse Hoogte

Horner vindt bovendien dat Verstappen beter kan omgaan met tegenslagen. „Max heeft zich enorm ontwikkeld. Hij is meer ervaren en meer een man van de wereld nu. Hij is supersnel, vastberaden en heeft zijn eigen karakter. Bovendien heeft Max nul angst.”

De Britse teambaas weet dat Hamilton (vijf titels, red) aast op het record van Michael Schumacher, die met zeven wereldtitels nog altijd recordhouder is in de koningsklasse van de autosport. „Hij heeft de ervaring, maar is ook al 34 jaar en het is vrij normaal dat het allemaal minder gaat worden. Kan hij altijd maar die snelheid houden? Hij is ook maar een mens. Over 10 jaar geldt dit ook voor Max trouwens.”