Nuis haalt uit naar dopingzondaars: ’Opzouten’

De Nederlandse schaatser kreeg de vraag wat hij van dopingzondaars vindt, voorgeschoteld bij Radio 538. „Nu moet ik goed over mijn antwoord nadenken. Maar ik vind het bij sommigen wel echt jammer. Ik vind dat als je aan de doping zit, dat je gewoon moet opzouten.”

Bekijk ook: WADA legt Rusland geen nieuwe schorsing

Nuis brengt wel enige nuance aan. „Als je bewezen hebt dat je niet hebt gebruikt, dan mag je van mij gewoon meedoen.” De olympisch kampioen op de 1000 en 1500 meter vindt vooral het optreden van het Russische antidopingbureau Rusada schrijnend. „Er is laatst bekendgemaakt dat Rusada de waardes van hun sporters niet op tijd hadden afgeleverd. Sterker nog: 17 dagen te laat. Dan denk ik: ’jongens, jullie staan al zo op scherp en wat doe je? Je levert de waardes van je sporters niet aan’. Ik vind dat best bijzonder. En natuurlijk is dat verdacht.”

Binnen de lijntjes

Hij vervolgt: „Maar niet bewezen: is dus niet waar. Daar dacht ik twee jaar geleden wel anders over. Weet je, iedereen kijkt verdacht naar ze. Maar er is daar gewoon een dopingcontrole en als iemand goed rijdt...mensen worden gewoon gecontroleerd. En anders moet je het tegendeel bewijzen. Ik let vooral op mezelf daar.” Om daar grappend aan toe te voegen: „Ik schaats wel binnen de lijntjes.”

Nuis komt ook nog even terug op zijn diskwalificatie bij de EK sprint. „Natuurlijk zit het mij nog dwars, maar het is nu eenmaal zo. Ik heb mijn excuses aangeboden. Het is alleen dat je als sporter eerste staat en dan vervolgens niet meer mag meedoen...dat is niet lekker.”