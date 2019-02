Waterski-kampioenen geschorst na ’Hitler-gebaar’

De Tuchtcommissie van Waterski Vlaanderen (WSV) heeft het Belgische duo een voorwaardelijke schorsing van twee jaar opgelegd, als straf voor een gebaar dat werd uitgebracht op het podium. Dit meldt Het Nieuwsblad.

Twee skiërs en hun team, Robin Mariën en Sylvia De Spiegeleire, uitten hun ongenoegen over de jury door met twee vingers voor de bovenlip te poseren tijdens het volkslied.

’Hitlergroet’

Ze bewistten ermee de eerlijkheid van de juryleden, omdat die niet hadden opgetreden tegen ’onregelmatigheden’ in de race en niet waren ingegaan op klachten over het parcours.

Peter Van Gastel, voorzitter van de Belgische Federatie, zag in het gebaar een ’Hitlergroet’ en diende een klacht in. Team Mariën werd geschorst, maar De Spiegeleire werd wel vrijgesproken. Maurice Mariën, de vader van Robin, reageert aangeslagen op de straf. „Mijn zoon zit in de put. Hij heeft nooit een Hitlergroet uitgebracht. Het was een grap.”