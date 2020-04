Kampioensbolide Michael Schumacher onder de hamer

Het betreft een Reynard 903 van het WTS-team. De bolide is uitgerust met een Opel-motor. Volgens de eigenaar van het exemplaar verkeert de wagen in goede staat en kan er perfect mee gereden worden. Hoeveel de auto minimaal moet opleveren is niet bekend.

Schumacher won dertig jaar geleden vijf races in de Formule 3 en eindigde nog twee keer op het podium. Hij bleef zijn landgenoten Otto Rensing en Wolfgang Kaufmann voor in het eindklassement. Zijn latere rivaal in de Formule 1, Mika Häkkinen, eindigde dat jaar als veertiende in het eindklassement. In 2018 werd zijn zoon Mick Schumacher ook wereldkampioen in de Formule 3.

Zoveel successen als zijn vader moet Mick nog maar zien te bewerkstelligen. Schumacher maakte in 1991 zijn debuut in de Formule 1. In de belangrijkste autosportklasse reed de legendarische coureur liefst zeven wereldtitels bij elkaar. In 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 en 2004 sloeg de Duitser toe.

In 2012 kwam Schumi in Brazilië voor de laatste keer in actie in de Formule 1. Ruim een jaar later ging het helemaal mis met de man uit Hürth-Hermülheim. Bij een ski-ongeluk raakte hij in december 2013 levensgevaarlijk gewond aan zijn hoofd. Sindsdien komt er slechts zeer spaarzaam informatie naar buiten over de hulpbehoevende Schumacher, die in zijn huis aan het Meer van Genève wordt verzorgd.