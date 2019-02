Kvitova: ’Ik greep het mes met beide handen’

Het lemmet verwondde haar linkerhand zodanig, dat ze maandenlang niet kon spelen. Nog altijd is de linkerhand, waarmee ze het tennisracket vasthoudt, niet 100 procent. ,,Ik heb geen gevoel in het topje van mijn duim en wijsvinger'', zei de Tsjechische die vorige maand haar comeback bekroonde met een finaleplaats in de Australian Open.

De indringer hangt een celstraf van 12 jaar boven het hoofd. Kvitova vertelde dat de man aanbelde bij haar huis en het heetwatersysteem in haar flat kwam inspecteren. ,,Toen hij me vroeg de warmwaterkraan open te draaien, voelde ik een mes in mijn nek. Ik greep het met beide handen, had het lemmet in mijn linkerhand en gooide het weg. Daarna viel ik en zag ik alleen nog maar bloed.''

Kvitova probeerde haar mobiel te pakken, maar haar aanvaller schopte het weg. ,,Ik vroeg of hij geld wilde en gaf hem 10.000 kronen (een kleine 400 euro). Daarna ging hij weg en kon ik een ambulance bellen.'' De tweevoudig winnares van Wimbledon wees de dader later aan op foto's van de politie. ,,Ik herkende hem vrijwel meteen aan zijn ogen.''