Woede hielp Bale aan droomgoal in CL-finale

„Mijn relatie met Zidane was oké, maar we waren niet de beste vrienden”, vertelt de voetballer uit Wales aan FourFourTwo.

Bale maakte in de Champions League-finale van 2018 twee doelpunten tegen Liverpool: 3-1 zehe. Sindsdien heeft de buitenspeler niet meer gesproken met Zidane. „Hij heeft er niks over gezegd en ik heb sindsdien geen contact meer met hem gehad.”

Bale begon niet in de basis tijdens het treffen met Liverpool. Daar baalt de linkspoot nog steeds. „Ik was heel gefrustreerd. Ik speelde goed sinds ik er een half jaar daarvoor een tijd uitlag. Ik scoorde vier keer in vijf wedstrijden in de Spaanse competitie en vond dat ik het recht had om in de basis te begnnen.”

Bale maakte uiteindelijk een half uur voor het einde zijn opwachting en scoorde in de 64e en 83e minuut. „Ik moest dat veld op. Toen ik het veld betrad, was ik nog steeds een beetje kwaad. Daarom scoorde ik misschien wel twee keer.”

Zijn eerste goal in de eindstrijd was van ongekende schoonheid. Met een fantastische omhaal passeerde Bale doelman Loris Karius. „Ik heb die goal een paar teruggezien. Ik had niet het gevoel dat ik wat moest bewijzen. Ik deed het voor mijzelf en voor het team.”