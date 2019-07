Groenewegen grijpt naast ritzege op Champs-Élysées

Dylan Groenewegen baalt Ⓒ Hollandse Hoogte

PARIJS - Dylan Groenewegen heeft naast de ritwinst in de slotetappe in de Tour de France - met finish op de Champs-Élysées - gegrepen. De spurtbom van Jumbo-Visma moest wederom zijn meerdere erkennen in Caleb Ewan in de massasprint.