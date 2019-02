Circuit Zandvoort schuift Lammers naar voren

Het management van de Formule 1 gunt Zandvoort een plek op de kalender van 2020 als het voor 31 maart van dit jaar de benodigde miljoenen voor de organisatie weet binnen te halen.

Lammers (62) is geboren en getogen Zandvoorter en heeft een hechte band met het circuit in de duinen. Als coureur heeft hij zelf twee keer de Grand Prix van Nederland op Zandvoort gereden. Hij heeft in totaal 43 races in de Formule 1 gereden en in 1988 won hij de 24 Uur van Le Mans. Afgelopen zomer deed hij voor de 24e keer mee aan de beruchte langeafstandrace in Frankrijk.

,,We zijn vereerd met het feit dat Jan Lammers als icoon uit de Formule 1 als sportief directeur wil gaan optreden voor dit unieke evenement'', aldus directeur Robert van Overdijk van Circuit Zandvoort. ,,We zijn ervan overtuigd dat hij vanuit zijn kennis en ervaring een grote bijdrage kan leveren aan de totstandkoming van de Grand Prix in Zandvoort.''

De kosten voor het organiseren van een Formule 1-race in Zandvoort bedragen 30 tot 40 miljoen euro. Het circuit, waarvan prins Bernhard van Oranje mede-eigenaar is, moest dinsdag nog een tegenvaller incasseren omdat het kabinet geen financiële steun geeft. Het circuit had om een jaarlijkse overheidsbijdrage van 5 miljoen euro gevraagd, maar minister Bruno Bruins (Sport) voelt er niets voor een commercieel evenement waar een beursgenoteerd Amerikaans bedrijf (Liberty Media) zijn geld mee verdient, te sponsoren.

De initiatiefnemers troostten zich met de toezegging van de regering dat ze coulant zal omgaan met de het afgeven van vergunningen. De laatste keer dat de Grand Prix in Zandvoort werd verreden was in 1985. Toen won Niki Lauda. De successen én de populariteit van Max Verstappen zijn voor Circuit Zandvoort de grote drijfveer om serieus werk te maken van de terugkeer van de koningsklasse naar Nederland.